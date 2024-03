Charles Spencer, il fratello di Lady Diana: «Fui violentato a scuola a 11 anni. Il preside ci picchiava con i bastoni»

Charles Spencer, fratello minore di Lady Diana, racconta gli abusi sessuali subiti a scuola quando aveva 11 anni.

Il fratello di Lady D abusato a scuola

Il papà di Kitty Spencer, che ha recentemente svelato un figlio avuto lo scorso anno e tenuto segreto, ha realizzato un libro di memorie, nel quale ha raccontato anche la terribile esperienza vissuta a Maidwell Hall negli anni Settanta.

Charles Spencer, 59 anni, ha raccontato di essere stato preso di mira da un membro del personale femminile a Maidwell Hall negli anni Settanta e che gli abusi iniziarono quando aveva solo 11 anni. Secondo la sua testimonianza, una donna che faceva parte dello staff, e che nel libro viene descritta come una «vorace pedofila», ha adescato e abusato di lui e di altri ragazzi nei loro letti nel dormitorio durante la notte.

Il fratello di Diana ha anche raccontato che l'allora preside della scuola, John Porch, gli infliggeva «brutali percosse» e ritiene che l'insegnante traesse «piacere sessuale dalla violenza». Porch è morto nel gennaio 2022, secondo un necrologio pubblicato nella newsletter del suo vecchio college. Nel libro di memorie, Spencer afferma che rivivere il periodo trascorso a Maidwell è stata un'esperienza «assolutamente infernale».

Maidwell Hall ha dichiarato in un comunicato che è stato «sconvolgente» apprendere quanto ha subito Spencer, aggiungendo che le accuse di abusi sessuali sono state riferite a un «funzionario designato dall'autorità locale».

Cosa ha raccontato

In un'intervista rilasciata al programma Today della NBC in occasione della pubblicazione del suo romanzo, Spencer racconta delle violenze sessuali, delle punizioni corporali e dei trattamenti degradanti subiti regolarmente da lui e dai suoi compagni.

Per più di trent'anni Charles Spencer non parlò a nessuno degli abusi subiti durante l'infanzia. Alla giornalista di Today spiega che la prima volta che ha ammesso di aver ricevuto ricevuto molestie è stato a 42 anni durante una seduta di terapia. Alla moglie, invece, non aveva raccontato mai nulla finché non ha iniziato a scrivere il libro A very private school. "Eravamo come prigionieri, preda dei peggiori istinti di persone molto cattive" rivela Charles Spencer. Stando al suo racconto, gli alunni venivano picchiati con canne e bastoni, vittime di molestie sessuali da parte del personale. Nel libro descrive una collaboratrice scolastica come una "pedofila vorace": "Si avvicinava al mio letto e mi baciava. Avevo solo 11 anni, non capivo". La donna gli avrebbe anche toccato le parti intime, intimando al bambino di fare lo stesso con lei.