Matrimonio, l'invito incredibile: «Porta cibo per il pranzo e la "busta" con i soldi»

Facile sposarsi quando ilè interamente a carico degli invitati, ma chi accetterebbe una "pretesa" simile? Unaha raccontato sudi aver ricevuto da un cugino unsui generis e ha pubblicato le immagini delle strane richieste. Il post, accompagnato dalla frase «Tutto questo è così antipatico», ha aperto un dibattito che sta facendo il giro del web,I futuri sposi, infatti, hanno proposto agli invitati di lasciare il denaro in busta chiusa e di provvedere al cibo del banchetto. Le immagini dell'invito al matrimonio postate su unhanno scatenato i commenti degli utenti. Le istanze sono state giudicate di cattivo gusto e la stessa donna si è detta scioccata e confusa. Solitamente gli invitati si abbuffano ai matrimoni, ma in questo caso l'impegno sarebbe eccessivo.La lettera, nello specifico, include la richiesta di un'insalata o di un dessert e sottolinea che l'evento sarebbe stato una "festa della busta". E tutto rigorosamente scritto a mano. Mentre dare soldi a un matrimonio è una pratica diffusa, partecipare al buffet non lo è. La donna ha ricordato che nella sua famiglia e in occasioni simili alcuni condividono l'onere dei pasti volontariamente, ma non le era mai capitato che fosse la sposa a chiederlo. Ad altri invitati, probabilmente, saranno state proposte altre portate.«Immagina la cena del Ringraziamento», «Non organizzare una festa se non puoi permetterti di nutrire i tuoi ospiti. E se non puoi permetterti di dar da mangiare ai tuoi ospiti non chiedi loro di portare cibo e denaro», «Quindi vogliono i tuoi soldi e si aspettano che gli invitati organizzino la festa?», sono alcuni commenti al post.