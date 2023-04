Mamma lascia il telefono alla figlia di 5 anni, lei compra su Amazon 2.700 euro di giocattoli

Il telefono incustodito

«Avevo ricevuto una notifica di spedizione dache diceva 'Congratulazioni, il tuo ordine è stato spedito'», ma la26enne di unadi cinque anni proprio non ricordava di aver fatto shopping online sulla famosa piattaforma. In un primo momento ha pensato a una frode, ma solo quando ha aperto la cronologia degli acquisti ha cominciato a capire: diverse moto da cross elettriche, stivali da cowboy e una Jeep giocattolo, il tutto per l'ammontare di oltre 2.700 euro.

Jessica Nunes di Westport, Massachusetts, ha raccontato a "Good Morning America" ​​di aver scoperto che sua figlia Lila aveva comprato i giochi tanto desiderati dopo una mattinata al parco, in cui aveva visto altri bambini giocare proprio con le cose poi acquistate. Come è potuto succedere? Jessica aveva lasciato il suo telefono alla figlia mentre erano in macchina, ma era convinta che stesse giocando con uno dei giochi scaricati sullo smartphone: «Non immaginavo finisse su Amazon».

La lezione per mamma e figlia

Mamma Jessica, che descrive la figlia come "molto intelligente" e "grande negoziatrice", ha però deciso di trarre una lezione da quanto accaduto, sia per lei che per Lila. Il suo messaggio per gli altri genitori è ricordare che «i bambini ci guardano sempre, e prestano molta più attenzione di quanto immaginiamo». «L'ho presa come un'esperienza di apprendimento - ha detto - ho capito di dover mettere una password al telefono e fare più attenzione quando mia figlia usa telefoni e tablet. I bambini possono incappare in qualsiasi cosa. Per quanto riguarda Lila, è stata l'occasione per parlarle del valore dei soldi e l'importanza di guadagnarsi ciò che si desidera». La signora Nunes ha infine spiegato che tutti gli acquisti inaspettati sono già stati annullati o sono in procinto di essere restituiti.