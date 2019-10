Offese a Fedez e Chiara Ferragni per la festa al supermercato, Daniela Martani a Mattino 5: «Il Pm mi dà ragione, non possono avere solo like»

Mattino 5

si parla di haters sui social. Ultimo in ordine di tempo è lo scontro traI tre sono finiti in tribunale e l'animalista, ospite in studio, difende la sua posizione forte del fatto che ladopo la«La mia era una critica, se poi si devono mettere solo i like ai post dei Ferragnez...», dichiara Daniela Martani.«Quando Greenpece si batte contro la caccia alle balene va a speronare le navi, non chiede solo di smettere. Bisogna criticare anche sprezzamente comportamenti come quelli deiperché il ragazzino potrebbe pensare che buttare il cibo del supermercato sia giusto. Con tutti gli insulti che gli sono arrivati sono andati a denunciare me?»All’epoca, la Martani scrisse un durissimo post sudefinendo i FerragnezTutto era nato dopo la festa al supermercato che la Ferragni organizzò per il compleanno di Fedez lo scorso anno. L’evento fu seguito da molte polemiche per l’enorme spreco di cibo di cui si resero responsabili. Per questi insulti Fedez l'ha querelata, ma il Pm ha chiesto l'archiviazione.L'ex gieffina non può essere processata perché ha insultato i Ferragnez sui social. Il caso ha scatenato un dibattito e Fedez ha sottolineato l'importanza di porre dei limiti giudiziari sul web. Anche in studio ribadiscono la differenza tra critica e offesa, mandando in onda servizi sugli haters che hanno preso di mira. «Non ci sto a ssere paragonata a chi augura la morte a persone che non hanno colpa e che sono malate. Io sono animalista e le battaglie devono essere forti. I Ferragnez sono personaggi pubblici e hanno sprecato il cibo al supermercato», precisa la Martani.