Pietro Fanelli contro Fedez: «Nano, burattino e piccolo uomo». Ecco cosa è successo

Pietro Fanelli si scaglia a sorpresa contro Fedez. L'ex naufrago dopo aver abbandonato l'Isola dei Famosi è tornato sui social a "diffondere il verbo". Come aveva mostrato anche durante l'ultima puntata del reality condotto da Vladimir Luxuria, il modello e poeta ha deciso di interpretare un ruolo di predicatore in cui giudica tutto e tutti.

Dopo aver offeso i naufraghi è arrivato il momento di alzare il tiro ed ecco che arriva l'attacco al rapper.

Cosa ha detto Fedez

Ma perché questo astio a sorpresa? Facciamo un passo indetro. Fedez in un'intervista a Gurulandia aveva parlato di una vecchia puntata del suo podcast in cui si era annoiato mortalmente a causa di un ospite: «Era tipo un intellettuale teatrante, non mi ricordo nemmeno chi ca**o era? Due co**oni, una pa**a! Infatti è stata la puntata meno vista di Muschio Selvaggio».

La furia di Pietro Fanelli

Il podcast è uscito quando era ancora sull'Isola, ma questo non ha frenato il naufrago che ora nelle vesti di "messia", come lo ha ironicamente appellato Luxuria, sente la necessità di pontificare e dire la sua. Così sul suo profilo Instagram Pietro Fanelli ha postato una storia in cui insulta il rapper: «Caro Fedez, nano burattino e piccolo uomo, ringrazia quell'intellettuale teatrante, come lo chiami tu, di averti rivolto parola e di essersi presentato nel TUO podcast in cui sei l'unico a non aver niente di interessante da dire (curioso però, sei la persona che parla di più)». Poi prosegue parlando della noia e dei «cellulari oggetti tossici» e conclude: «La noia è essenziale. Continua a fare la tua beneficenza che mi ricorda tanto lo scandalo delle indulgenze».