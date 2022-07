Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di martedì 5 luglio 2022: numeri vincenti e quote. Un 5+1 da 714 mila euro

Superenalotto, continua la caccia al super 6 dei sogni con il jackpot dei record che ammonta oggi a 233,2 milioni di euro. La diretta delle estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 5 luglio 2022. Conosceremo i numeri estratti a partire dalle 20, di seguito pubblicheremo le quote. Ricordiamo che per la combinazione del Superenalotto il jackpot ha raggiunto la quota di 233 milioni e 200mila euro, cifra record in Italia e nel mondo.

ESTRAZIONI DEL LOTTO DI MARTEDÌ 5 LUGLIO 2022

Dalle ore 20 di questa sera in diretta su questa pagina minuto per minuto le estrazioni dei numeri del Lotto del concorso di martedì 5 luglio 2022. Saranno disponibili tutti gli estratti sulle dieci ruote del Lotto più quella Nazionale comunicati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Le estrazioni del Lotto si tengono ogni martedì, giovedì e sabato.

Estrazioni del Lotto di oggi martedì 5 luglio 2022

Estrazioni del Superenalotto di stasera martedì 5 luglio 2022

Quote della sestina vincente del Superenalotto di martedì 5 luglio 2022

LOTTO, LE RUOTE

BARI 29 7 59 87 40

CAGLIARI 17 63 15 60 89

FIRENZE 69 71 2 60 34

GENOVA 11 22 85 50 58

MILANO 37 35 77 57 89

NAPOLI 88 23 7 10 26



PALERMO 39 48 65 85 43

ROMA 36 43 61 9 22

TORINO 71 77 48 18 23

VENEZIA 1 76 73 64 61

NAZIONALE 85 5 82 29 38



ESTRAZIONE SUPERENALOTTO MARTEDÌ 5 LUGLIO 2022

Non conosce sosta la caccia alla sestina vincente del Superenalotto. Infatti, il “6” milionario, indovinato l'ultima volta quasi un anno fa lo scorso 22 maggio 2021, continua a far gola a tutti; il fortunato giocatore si portò a casa quasi 156 milioni di euro con una schedina da 2 euro. Come abbiamo scritto in apertura, cresce il valore del jackpot che questa sera martedì 5 luglio 2022 ammonta a 233,2 milioni

10ELOTTO, I NUMERI VINCENTI

01 07 11 17 22 23 29 35 36 37 39

43 48 59 63 69 71 76 77 88

NUMERO ORO: 29

DOPPIO ORO: 29 7

EXTRA: 02 09 10 15 18 40 50 57 60 61 64 65 73 85 87

SUPERENALOTTO, LA COMBINAZIONE

16 17 49 66 82 86

JOLLY 1

SUPERSTAR 67

SUPERENALOTTO, LE QUOTE

Le quote del Concorso Superenalotto/Superstar n.80 di oggi:

SUPERENALOTTO

Punti 6: NESSUNO

Punti 5+: 1 totalizzano Euro: 714.654,88

Punti 5: 4 totalizzano Euro: 57.722,13

Punti 4: 592 totalizzano Euro: 397,29

Punti 3: 23.882 totalizzano Euro: 29,64

Punti 2: 396.115 totalizzano Euro: 5,55

SUPERSTAR

Punti 6SB: NESSUNO

Punti 5+SB: NESSUNO

Punti 5SS: NESSUNO

Punti 4SS: 6 totalizzano Euro: 39.729,00

Punti 3SS: 150 totalizzano Euro: 2.964,00

Punti 2SS: 1.979 totalizzano Euro: 100,00

Punti 1SS: 13.430 totalizzano Euro: 10,00

Punti 0SS: 29.016 totalizzano Euro: 5,00

Vincite Seconda Chance 50 Euro: 131 totalizzano Euro: 6.550,00

Vincite Seconda Chance 3 Euro: 19.686 totalizzano Euro: 59.058,00

Vincite WinBox 1: 2.785 totalizzano Euro: 69.625,00

Vincite WinBox 2: 267.653 totalizzano Euro: 544.324,00

Totale vincite Seconda Chance: 19.817

Totale vincite WinBox: 270.438

Montepremi disponibile per il prossimo 6 Euro: 233.900.000,00