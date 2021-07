Estate, torna la voglia di viaggiare ed è boom per il vanlife: natura trend topic 2021

Natura, sport e relax. Con l'entrata ufficiale della stagione estiva, scegliere la meta turistica è l'indiscutibile chiodo fisso. Sono molte le fonti da cui prendere spunto in base ai propri desideri e portafogli. Dal sondaggio che Yescapa ha condotto sui 5mila utenti italiani della community emerge che il 35% delle ricerche di viaggio avviene su internet, il 18% si affida ai consigli degli amici e il 12% preferisce acquistare l'edizione aggiornata di una guida cartacea. I consigli dei travel blogger raggiungono il 9%, mentre i gruppi facebook e le riviste specializzate ottengono il 7% di preferenze. Quest'anno si torna a guardare anche oltre i confini nazionali e così, sulla piattaforma europea di camper sharing tra privati, aumentano le richieste all'estero: il 16% per la Francia, il 14% per la Spagna e il 9% per il Portogallo. Il mese di giugno 2021 ha segnato ancora un altro record storico per la piattaforma: oltre 3.000 richieste di viaggio sul sito yescapa.it, con un +93% di prenotazioni confermate rispetto al precedente record di giugno 2020.

Si viaggerà in Italia anche per l'estate 2021: un'ulteriore conferma arriva dal 57% di viaggiatori italiani della community che, già dal mese di maggio, hanno prenotato le loro vacanze italiane (+40%). La stagionalità delle partenze si concentra tra luglio e agosto, confermando il trend che vede l'80% delle partenze annuali concentrato tra l'ultima settimana di luglio e la terza di agosto. Inoltre, per il 54% la parola d'ordine è «relax» tra letture, passeggiate e ricette da testare. La passione per lo sport, che sia trekking, cicloturismo e sport acquatici, raccoglie il consenso dell'80% dei vanlifer. Acque cristalline, passeggiate nei boschi, sapori genuini, scorci da ricordare: è la natura e la sua sostenibilità il trend topic del 2021.