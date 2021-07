Estate, il Green pass fa esplodere il turismo dei Millennials: il sogno sono i viaggi a lungo raggio

Il Green pass è la vera svolta per il turismo. L'estate è entrata nel vivo ed è il Green Pass che sta schiacciando l'acceleratore delle prenotazioni, e lo confermano anche i bookings di WeRoad (www.weroad.it), la community di giovani travellers più grande d'Europa, un'impennata che segna più prenotazioni del 2019, l'ultima estate in cui si è potuto viaggiare senza restrizioni. Dati pubblicati in questi giorni dicono che già 13,8 milioni di persone hanno scaricato il Green Pass, e secondo un sondaggio di WeRoad, a cui hanno risposto oltre 5.000 ragazze e ragazzi tra i 25 e i 35 anni, il 77% dei Millennials crede sia fondamentale per tornare a viaggiare. Il 43% dello stesso campione dice inoltre di aver già ottenuto il Green Pass e un 18% lo avrà comunque entro fine luglio. Non a caso coloro che dicono di aver prenotato un viaggio sono proprio il 43% dei rispondenti, probabilmente chi ha già ottenuto la certificazione e si sente quindi più sicuro. E il last minute? Il trend si è invertito: solo il 13% prenoterà sotto data, il restante 44% dichiara invece che lo farà a breve.

L'arrivo del Green Pass ha riacceso poi sogni dei backpackers di andare a scoprire luoghi e culture lontane, il 36% infatti non vede l'ora di tornare a viaggiare a lungo raggio verso destinazioni fuori dall'Europa. «L'arrivo del Green Pass è stata sicuramente una grande iniezione di fiducia per tutto il settore, ora però auspichiamo che con lo stesso sistema si possa tornare a muoversi intorno al mondo con la stessa semplicità di prima e in sicurezza. Nel frattempo però ci sono storie, culture e soprattutto persone da conoscere anche a poche ore di viaggio da casa», commenta Erika De Santi, co-founder di WeRoad.