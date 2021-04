Più alcol si beve, più batte forte il cuore. E non si creda che questo sia un bene. L'abuso in particolare può, infatti, far aumentare la frequenza cardiaca, legata a un maggior rischio di ictus e infarto.

È il risultato, in sintesi, di uno studio internazionale effettuato da Dora Csengeri del dipartimento di Cardiologia dell'università di Amburgo in collaborazione con numerosi istituti europei tra cui, per l'Italia, il Cardiocentro...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati