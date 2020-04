Covid, le donne meno colpite degli uomini: responsabili ormoni e vitamina D

Gli uomini più colpiti delle donne dal Covid-19. Sono state avanzate varie ipotesi, dagli ormoni allo stile di vita. Adesso uno studio dell'università di Catania prova a illustrare i possibili meccanismi ormonali alla base del differente tasso di contagio e letalità negli uomini rispetto alle donne : determinante il ruolo del testosterone e della vitamina D.



La ricerca è stata condotta da studiosi del dipartimento di Medicina clinica e sperimentale dell’Università di Catania, in collaborazione con l’Università Magna Graecia di Catanzaro. « Tre diversi meccanismi potrebbero spiegare la diversa suscettibilità all’infezione e del suo decorso nei due sessi – spiega il professor Sandro La Vignera, endocrinologo dell’ateneo catanese alla Siciliaweb - Il primo potrebbe essere legato all’enzima Ace2, coinvolto nella conversione della angiotensina 2 in angiotensina (1-7), che rappresenta la “porta di ingresso” del virus all’interno delle cellule dell’apparato respiratorio e del cuore » .





L'Ace2 pare che maggiore nel sesso maschile e che sia influenzata dai livelli circolanti di testosterone. « Questo fattore – sostiene il ricercatore catanese – potrebbe quindi spiegare la maggiore suscettibilità all'infezione nei maschi, dove può più facilmente causare eventi cardiovascolari » . Inoltre, recenti studi di popolazione attribuiscono al testosterone un ruolo nella patogenesi di fenomeni tromboembolici, coinvolti nella letalità da Covid-19. Anche questo secondo meccanismo potrebbe dunque essere coinvolto nella maggiore mortalità da Covid-19 nel sesso maschile. Infine, la carenza di vitamina D, particolarmente frequente nei maschi di età avanzata, sembrerebbe favorire l'aggravarsi dell'infezione dell'apparato respiratorio, aumentando la letalità del virus nel soggetto infetto. « Questi tre meccanismi – suggeriscono gli autori della ricerca – potrebbero spiegare la maggiore mortalità nel sesso maschile e necessitano di essere presi in considerazione nella gestione terapeutica dei pazienti affetti da Covid-19 » .