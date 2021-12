La cometa Leonard pronta a illuminare il Natale: ecco come vederla ogni notte

Il consiglio - suggestivo - arriva da uno che è stato molto in alto, l'astronauta Umberto Guidoni. Da qualche giorno dopo il tramonto è possibile seguire il tragitto della cometa Leonard, la più luminosa del 2021. Doveva essere impossibile osservarla a occhio nudo, invece grazie alla vicinanza con il sole è riuscita a illuminarsi abbastanza, per scorgerla anche a occhio nudo, se si è abituati a queste osservazioni, altrimenti basta un piccolo binocolo. Per osservare una cometa che più natalizia non potrebbe essere, bisogna alzare gli occhi verso Sud-Ovest. Nel cielo è visibile poco sotto a Venere, tra i pianeti più luminosi nel sistema solare. Nei giorni che precedono il Natale, un percorso che diventa quasi romantico.

La cometa Leonard si illumina per Natale

Gregory Leonard, il suo scopritore, ha visto per la prima volta la cometa lo scorso gennaio, quando era ancora nell'orbita di Giove. Per riuscirci ha utilizzato il telescopio a infrarossi, classificato di magnitudo 19. Da inizio dicembre, ossia da quando Leonard si è avvicinata al sole, lui e le migliaia di skywatcher stanno seguendo il suo tragitto grazie a telescopi e binocoli.

Quando è stata scoperta

La "C/2021 A1" o Cometa Leonard è stata scoperta il 3 gennaio 2021 da Gregory J. Leonard all'Osservatorio di Monte Lemmon, in Arizona. Ha un’orbita retrograda e traiettoria iperbolica, che la porterà inevitabilmente ad uscire dal sistema solare. Raggiungerà il perielio esattamente un anno dopo la sua scoperta.