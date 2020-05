Clima, aprile 2020 è stato il più caldo mai registrato: temperature record in Eurasia e in Antartide

Quello del 2020 è stato l' aprile più caldo mai registrato al mondo, alla pari dell'aprile 2016. A dirlo sono i dati sulla temperatura dell'aria in superficie di Copernicus climate change service (C3S), il programma per l'osservazione della Terra dell'Ue. Secondo Copernicus, «le temperature sono state particolarmente al di sopra della media nell'Eurasia centrale e settentrionale, e in alcune zone della Groenlandia e dell' Antartide , ma sensibilmente sotto la media in vaste aree del Nord America. In Europa le temperature sono state molto al di sopra della media in diversi Paesi occidentali, ma al di sotto della media nelle zone a nordest».

Ultimo aggiornamento: 12:32

