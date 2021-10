Buche a Roma, un tormentone eterno. E così in via della Balduina da un giorno una macchina dei vigili è costretta a piantonare una voragine. Giorno e notte, fanno sapere, perché «dal 30 giugno è scaduto l'appalto per la ditta di manutenzione delle strade e siamo costretti a stare qui a garanzia della sicurezza dei cittadini», spiega uno degli agenti di Roma Capitale.

