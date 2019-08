Expo dei birrifici artigianali, Brasseria Veneta da "10 e lode"

++ IN AGGIORNAMENTO ++

E sono dieci (con lode): il 21 e 22 settembre anella tradizionale sede dell'ex bocciodromotorna la grandeche taglia quest'anno il traguardo delle 10 edizioni: la prima fu nel 2010 aFra le novità di quest'anno la ricca selezione con chicche uniche nella area Sour Ale e spontanee a cura di Matteo Nicoletto, ma altre sorprese sono in cantiere.Piatto forte i 10 birrifici selezionati dagli esperti della Brassseria - col predsidente Antonio Doc Di Gilio in testa - ma gustoso corollario saranno le birre selezionate "homemade" ovvero dei soci, birrai artigianali con grande esperienza alle spalleAREA BOARD GAMES - Per i più piccoli anche quest’anno vi sarà uno spazio dedicato ai Board Games in collaborazione con la Tana dei Goblin insieme all’Esperto Giovanni Di Gilio.