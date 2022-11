Bendetta Santoro, si laurea con le doglie e partorisce poco dopo: la piccola si chiamerà Vittoria

È diventata mamma e dottoressa in meno di ventiquattr'ore. Una doppia "vittoria" per Benedetta Santoro, 24 anni di Pieve Santo Stefano (Arezzo) che lo scorso 15 novembre ha discusso la sua tesi all'Università di Perugia e subito dopo è andata all'ospedale dove è nata sua figlia. Il nome della piccola? Vittoria.

Benedetata, mamma e dottoressa in poche ore

Martedì scorso la ragazza da Arezzo si era recata a Perugia dove ha discusso la sua tesi in Servizi Sociali. Poco prima dell'inizio dell'appello la ragazza ha accusato le prime contrazioni. Informata del fatto, la commissione ha anticipato la discussione della ragazza, dando precedenza alla (quasi) neo-mamma. Subito dopo la proclamazione e con la corona d'alloro ancora in testa Benedetta è corsa all'ospedale, accompagnata dal compagno Davide Ceccherini. Si fermano all'ospedale di Città di Castello, confine nord dell'Umbria e ormai vicino a casa (Arezzo). In poche ore, alle 11:45 nasce la piccola: si chiamerà Vittoria.

Gli auguri dell'Università di Perugia

La sua storia è diventata virale sul web e anche l'Università di Perugia ha fatto gli auguri alla neo-mamma in un post: «Insieme a loro l'affetto di tutto il Dipartimento di Scienze Politiche - Perugia Complimenti e tanti auguri a Benedetta, alla piccola Vittoria e al papà Davide!». Anche il sindaco di Pieve Santo Stefano Claudio Marcelli: «Benvenuta Vittoria e abbiamo ora una nuova concittadina che a suo modo ha fatto storia. Una singolare coincidenza di eventi che ha portato l'undicesimo bimbo nato nel corso del 2022. Quando una nuova vita viene alla luce è motivo di gioia e sempre un segnale di speranza. Tanti auguri di cuore!».