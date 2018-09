Autunno, ecco perché l'equinozio è il 23 settembre e non il 21

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La data delè tradizionalmente associata all', ma quest'anno non sarà così. Non si tratta però di una novità, questo è il quarto anno di fila che accade: dal 2015 il passaggio dall'estate all'autunno è spostato al. Alle 3:54 italiane di domenica 23 diremo - ufficialmente - addio alla bella stagione.Sebbene l'equinozio d'autunno venga convenzionalmente associato al 21 settembre, questo si verifica sempre in un lasso di tempo compreso fra il 20 e il 24 del mese. Il motivo è semplice: la durata dell'anno solare non corrisponde perfettamente a quella dell'anno del calendario. Il pianeta, infatti, impiegaper ruotare intorno al sole e, per questo motivo, l'equinozio talvolta può "ritardare".L'equinozio è quel momento della rivoluzione terrestre in cui il sole viene a trovarsi allo zenit dell'equatore. Gli equinozi avvengono due volte l’anno, ogni sei mesi, a marzo e a settembre, e sono convenzionalmente assunti come momento di avvicendamento delle stagioni astronomiche sulla terra.