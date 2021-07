Lotto, vincita record in Abruzzo: quaterna da 1,2 milioni di euro ad Atessa

ATESSA – Vincita record nell’ultimo concorso del Lotto. Ad Atessa, in provincia di Chieti, è stata centrata una quaterna sulla ruota di Genova (22-23-26-28). Il giocatore che si è portato a casa quasi 1,2 milioni di euro: si tratta – ricorda l’agenzia Agimeg – del premio più alto assegnato nell’anno in corso.

Lotto, vincita record in Abruzzo

Una vincita che "doppia" addirittura i 623mila euro "conquistati" ad Erice (TP) nel concorso del 4 febbraio scorso, che fino a ieri rappresentavano il premio più alto realizzato nel 2021. La vincita di Atessa, nonostante l’elevato importo, non riesce tuttavia ad entrare nella Top ten dei premi più alti di sempre del Lotto, che vedono al primo posto in classifica i 3,1 milioni vinti a Villa Agnedo, in provincia di Palermo, nel gennaio 2014.

Mistero sull'identità del fortunato vincitore.