Anna Tatangelo diventa bionda e rivela: «Gigi D'Alessio? Ecco quali sono i nostri rapporti...». La cantante di Sora si è raccontata in un'intervista al Corriere della Sera e ha parlato del cambiamento radicale degli ultimi mesi, dai capelli biondi al rap. Fino al rapporto attuale con Gigi D'Alessio.

«Il mio cambiamento? È il frutto di un percorso personale interiore - spiega Anna Tatangelo -. Ho cambiato vita, gusti musicali e i capelli sono il segno del cambiamento. Sono una persona nuova, che ha attraversato una tempesta, e poi ha trovato il sole. Ho una nuova leggerezza, ma con basi solide».

E su Gigi D'Alessio: «Siamo rimasti in ottimi rapporti - racconta Anna Tatangelo -. Gigi è un pilastro importante della mia vita e lo rimarrà sempre. È il padre di mio figlio. Abbiamo mantenuto un bellissimo rapporto, io ci sarò sempre per lui e lui ci sarà sempre per me. È giusto che sia così. Ci siamo dati tanto negli anni, questo non si può dimenticare. Anzi questo va detto e riconosciuto».



Ultimo aggiornamento: 5 Luglio, 14:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA