Gigi D'Alessio: chi sono i 5 figli, da chi li ha avuti e cosa fanno. «Sono il mio patrimonio», la foto di compleanno

Gigi D'Alessio compie 57 anni.

Chi sono i figli

Il primo figlio di Gigi si chiama Claudio. Classe 1986, è oggi un imprenditore nel mondo del wellness. Lui è stato il primo a renderlo nonno, per poi regalargli in totale tre nipotine. E sempre dal matrimonio con la prima moglie, Carmela Barbato, è arrivata seconda figlia Ilaria. Classe 1992, è laureata in scienze politiche. Il terzo e ultimo figlio dalla relazione con la Barbato è Luca. Classe 2003, nel 2021 con lo pseudonimo LDA entra nella scuola di "Amici di Maria De Filippi", diventando uno dei più amati concorrenti dell'edizione 2021-2022 del talent di Canale 5.

Dopo il divorzio, c'è il capitolo Anna Tatangelo. Dalla loro storia d'amore nasce Andrea il 31 marzo 2010. Il quinto e ultimo figlio di Gigi nasce il 24 gennaio del 2022 e si chiama Francesco. L'ultimo figlio di Gigi D'Alessio è frutto dell'amore tra l'artista partenopeo e la sua compagna Denise Esposito (di 26 anni più giovane). Per la donna è il primo figlio.