Venezia, una città piena di regole ma completamente fuori controllo

Da veneziano attento alla realtà della città chiedo un piccolo consiglio:- considerato il non invidiabile primato nazionale nella regolamentazione/ disciplina di qualsiasi atto/comportamento di chiunque operi nel territorio;- considerate pure le numerose presenze di Responsabili dell'ordine, della sicurezza e del governo delle cose della città, e quindi - tra l'altro - di far rispettare la regolamentazione/leggi e disciplina di ogni atto e comportamento (Vedi Sindaco, Vigili Urbani ecc.ecc.ecc.);è il caso - forse - di rivolgersi ai conduttori della nota trasmissione televisiva chi l'ha visto per sperare di: trovare/rintracciare qualcuno che provveda veramente a far rispettare la regolamentazione, le leggi e la disciplina di ogni atto e comportamento?