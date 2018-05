Non sono un'esperta di politica ma ero sicura che Conte doveva fallire

Egregio direttore,



io non sono un'esperta di politica, ma ero sicura che l'incarico dato al prof. Giuseppe Conte non avrebbe sortito alcun risultato: perchè affermo ciò? Perchè Salvini è il deus machina di tutto questo andazzo e tendendo la trappola agli ingenui dei 5 Stelle, ha ottenuto il suo scopo! Si andrà infatti ad elezioni anticipate; Salvini sa che i sondaggi lo danno in crescita, non certo perchè gli italiani lo voteranno per uscire dall'Europa, ma lo voteranno per la revisione della legge Fornero e per una politica sulla sicurezza per ora minata dal flusso incontrollato dei migranti. Il ministero dell'economia con l'incarico al prof. Savona, che per quel che si è letto è fortemente contrario all'euro, è stato il trabocchetto in cui sono caduti i 5 Stelle ed il ricatto posto dal navigato Salvini.



Tra le altre come ha affermato il Presidente della Repubblica Mattarella, l'uscita dell'Italia dall'euro non era contemplata in modo esplicito nel programma elettorale della Lega.



Ultima considerazione: se si andrà ad elezioni anticipate il centro destra si ricompatterà e raggiungerà la desiderata soglia del 40% (gli mancano solo 3 punti): Salvini diventerà premier e allora secondo Lei riproporrà il ministro Savona? Certo che no altrimenti, come nel gioco dell' oca, si ritornerebbe al punto di partenza: sicuramente si troverà una mediazione che salverà (ah ah Salvini) capra e cavoli. e questo farà ben capire che il ministero dell'economia è stato un trabocchetto efficacemente andato a buon fine. i più distinti saluti.



Vanda Toson Miazzo

Padova

