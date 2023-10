Truppe Wagner in Sicilia? Le rivelazioni di un mercenario russo al telefono

Truppe Wagner impegnate in operazioni speciali, e segrete, in Sicilia. «Sì, spero di essere mandato in due destinazioni che sono ancora segrete, questa cosa resta tra me e te tra queste mura: la Sicilia, e Cuba».

Questa frase è stata registrata durante una conversazione telefonica nella primavera del 2023 tra un mercenario Wagner e la sorella che ha deciso di inviare la comunicazione a due giornaliste russe indipendenti, Sonya Groysman e Olga Churakova, conduttrici di un podcast sul ritorno in Russia dei mercenari. Tra le missioni svolte dai paramilitari spunta anche la Sicilia. Lo riporta il sito de La Stampa.

Truppe Wagner in Sicilia? Le rivelazioni di un mercenario russo

L'uomo al telefono parla delle sue aspirazioni. Siamo prima del tentato golpe di giugno di Prigozhin e quindi prima anche della sua morte. Nella conversazione, a un certo punto, si parla dell'Italia. «Sì, c’è una possibilità che io venga mandato in una destinazione diversa dall’Ucraina dove sono stato, più lontana, Siria, Libia, o Artsakh, o Egitto. Non dico nulla delle altre due destinazioni che conosco con certezza, non per sentito dire, perché c’è una certa competizione per essere assegnati lì: sono la Sicilia e Cuba», dice. Destinazioni molto ambite perché l'uomo esclama: «Capisci?!? Cuba! Andrei lì anche per due anni, aerei, macchine lì, sigari cubani…».

Ora c'è un collegamento da fare e riguarda i flussi migratori diretti in Europa e la possibile regia russa della Wagner, presente in Africa.

Il 13 marzo scorso il ministro della Difesa Guido Crosetto lanciò un allarme: «Mi sembra che ormai si possa affermare che l’aumento esponenziale del fenomeno migratorio che parte dalle coste africane sia anche, in misura non indifferente, parte di una strategia chiara di guerra ibrida che la divisione Wagner, mercenari al soldo della Russia, sta attuando, utilizzando il suo peso rilevante in alcuni paesi Africani».

È al momento impossibile saperne di più sulle operazioni in Sicilia di cui si parla in quella telefonata e di cui non si conosceva l'esistenza. Sono collegate alla destabilizzazione dei Paesi del Magreb? Oppure agli affari sui diamanti, altro core business della Wagner in Africa? Sono domande ancora senza risposta.