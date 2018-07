di Emiliana Costa

Bagarre allaEstate. Nel corso della trasmissione condotta da Gianluca Semprini e Ingrid Muccitelli si parla della recente sentenza della Cassazione secondo la quale non ci sarebbe aggravante se la vittima di uno stupro si è ubriacata. Ospite in collegamentoIl direttore di Libero sarebbe andato su tutte le furie per essere stato interrotto durante il suo discorso e avrebbe attaccato pesantemente i conduttori: «Fatemi finire per D**, perché mi interrogate se non volete le mie risposte. Ma andate a farvi benedire, io non ci sto a questo gioco idiota... Sto facendo un ragionamento e mi rompete le p***... Siete maleducati, cafoni, incapaci di fare il vostro mesterie. Siete degli asini...». A questo punto Feltri se ne sarebbe andato.A stretto giro arriva sula replica di: «Visto che me lo state chiedendo in molti, vorrei precisare che, per quanto uno possa essere interrotto o meno, quando si interviene alla televisione pubblica, non si bestemmia, non si insulta, soprattutto una signora. E quindi chi lo fa viene gentilmente congedato».