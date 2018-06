© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si stende sul letto per riposare e non si sveglia più, choc a Sarno per la morte di C.E. 21 anni. Il fatto è accaduto lunedì intorno alle 19, quando il ragazzo ha fatto ritorno a casa dopo una giornata di lavoro. Ha salutato i genitori ed è andato nella sua camera per riposare qualche minuto.E’ stata la mamma, sorpresa dal fatto che il figlio dormisse così tanto, ad andarlo a chiamare. Uno choc per la donna quando si è accorta che il ragazzo non reagiva. Le urla hanno richiamato i vicini che sono accorsi. Sul posto un’ambulanza del 118. Medici e infermieri hanno tentato invano di rianimare il 21enne. Dopo diverse manovre non hanno potuto fare altro che dichiararne il decesso probabilmente dovuto ad un infarto. In via Cavour sono giunti anche gli uomini del locale commissariato di Polizia di Stato.La notizia ha fatto il giro della città in pochi minuti. Una comunità incredula, in tanti si sono portati verso l’abitazione del giovane.