Vaccini aggiornati: effetti collaterali, efficacia, durata e chi può riceverli. Domande e risposte

Nuovi vaccini in Italia. "Gratuiti per tutti, non solo per i fragili", annuncia il ministro della Salute Schillaci.

Efficacia

"Il ceppo virale è completamente cambiato. Non consiglierei gli attuali vaccini come dosi di richiamo in questo momento. Ma le persone che hanno avuto il Covid in precedenza e hanno preso i vaccini hanno ancora una certa immunità. Ecco perché stiamo assistendo a un minor numero di contagi. Ma il vaccino disponibile oggi come richiamo potrebbe non essere altrettanto efficace", si legge su di una rivista specializzata.

Contro quali varianti protegge

Moderna (MRNA.O) ha dichiarato che i primi dati di uno studio hanno dimostrato che il suo vaccino aggiornato contro il COVID-19 è efficace contro le sottovarianti, come la Eris. Anche Pfizer ha diffuso una dichiarazione simile.

Chi può riceverlo

Chiunque abbia almeno 5 anni di età può ricevere un vaccino di richiamo aggiornato da Pfizer-BioNTech o Moderna, indipendentemente dal fatto che sia stato precedentemente vaccinato, ha affermato la FDA in una nota. Le persone che sono state vaccinate dovrebbero attendere almeno due mesi dopo l’ultima vaccinazione anti-Covid prima di ricevere il nuovo richiamo.

Effetti collaterali

I possibili effetti collaterali indicati dai Cdc americani sono: