Stazione di Bologna, manifestazione pro-Palestina occupa i binari: treni sospesi. Centinaia in corteo

Sono alcune centinaia i giovani manifestanti per la Palestina che stanno occupando i binari della Stazione Centrale di Bologna.

Il corteo

Sono partiti in corteo, dopo essersi dati appuntamento in Piazza XX Settembre, dietro lo striscione con scritto «Stop Genocide. Rise Up for Rafah» e al grido «Se non cambierà Intifada pure qua» tanti giovani palestinesi, alcune centinaia, sventolando le bandiere del Paese mediorientale sono arrivati in Stazione Centrale a Bologna.

Giunti nella struttura diversi giovani sono poi scesi sui primi binari occupando la sede ferroviaria. Sulla pagina Instagram “giovanipalstinesibnologna”, sono stati caricati, nelle stories i i video della protesta in stazione sormontati dalla scritta, «Blocchiamo tutto per Rafah e per la Palestina».