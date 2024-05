Tragedia lungo la A4 a Vigonza: Donna precipita dal cavalcavia dell'autostrada. Lo schianto a terra e la morte a 30 anni

VIGONZA (PADOVA) - Una donna di circa 30 anni è precipitata dal cavalcavia dell'autostrada A4, all'altezza di via Prati, a Vigonza. L'episodio è avvenuto alle prime luci dell'alba odierna 29 maggio all'altezza del chilometro 368. Per la donna non c'è stato nulla da fare. Oltre alle lesioni riportate nel salto nel vuoto, potrebbe anche essere stata investita dai mezzi in transito che non hanno fatto in tempo a frenare la marcia.

In direzione Padova verso Milano ci sono attualmente dieci chilometri di coda. I disagi alla viabilità raggiungono Spinea. Sul posto oltre agli agenti della Polizia Stradale ci sono i colleghi della Scientifica che stanno effettuando tutti i rilievi del caso. Si propendo per il gesto estremo, ma per ovvi motivi gli investigatori della Questura non trascurano alcuna ipotesi.