Turismo verso la ripartenza, +10% italiani prenota le vacanze: flussi concentrati ad agosto

Dal settore turistico arrivano i primi segnali di una ripartenza dopo la crisi Covid, prima della quale il comparto valeva il 14% del Pil, dando lavoro al 10-15% della popolazione. Le prenotazioni iniziano ora a crescere nuovamente e aumenta la quota di italiani che hanno già prenotato, o pensano di prenotare, per questa estate: «Siamo al 54.5%, il 10% in più rispetto all'anno scorso», sottolinea il ministro del Turismo Massimo Garavaglia. «La novità - aggiunge - è che iniziano a tornare gli stranieri, in particolare gli americani, che da soli valgono un punto di Pil. L'anno scorso abbiamo perso 27 miliardi per l'assenza degli stranieri. Quest'anno sarà una stagione diversa e più lunga: grazie ai vaccini, a settembre non si richiude».

APPROFONDIMENTI CULTURA Firenze, il comune collabora con Istanbul su cultura e sviluppo... TURISMO Turismo, Confindustria alberghi: fatturato -71% nel I trimestre 2021 I NUMERI Turismo, Italia top in viaggi di lusso: aumentano big spender cinesi...

Firenze, il comune collabora con Istanbul su cultura e sviluppo urbano sostenibile

Centrale sarà il Green Pass europeo, al via il 1 luglio: «Ben venga, ma tutto quello che riusciamo a anticipare è meglio: c'è la necessità di essere veloci, possibilmente più veloci degli altri», sottolinea il ministro, che pensa a interventi anche per il recupero dei lavoratori stagionali. «I flussi sono in aumento, ma non siamo ancora fuori dal pantano», commenta Ivana Jelinic, presidente di Fiavet. «Abbiamo un 10% in più di richieste da parte degli italiani, un 12% in più dagli stranieri. A muoversi sono in particolare i mercati di prossimità, Germania, Francia, Austria: si tratta di turisti che possono raggiungere facilmente l'Italia in macchina, in maniera autonoma, decidendo anche all'ultimo momento. Mancano invece all'appello i grandi flussi organizzati, che hanno bisogno di programmazione. Ci auguriamo che gli americani, in particolare, tornino a settembre-ottobre, se la stagione, grazie alla campagna vaccinale, andrà avanti senza intoppi». Invita a «fare presto» la presidente di Federturismo Confindustria, Marina Lalli: «In tanti aspettano di capire come funzionerà il Green Pass, come ottenerlo. E poi non dimentichiamo che Paesi come la Grecia o la Turchia accettano il vaccino Sputnik che non ha ancora avuto il via libera dall'Ema: tanti russi stanno scegliendo quelle destinazioni».

Turismo, Confindustria alberghi: fatturato -71% nel I trimestre 2021

Nel complesso c'è comunque «tanta voglia di riprendere a viaggiare, ma si tratta ancora di turismo di estrema prossimità. Puntiamo nel 2022 a toccare l'80% del giro d'affari del 2019, se si andrà verso un'apertura definitiva grazie ai vaccini. Per quest'anno - conclude Lalli - ci aspettiamo tra il 52 e il 58% in termini di fatturato, pernottamenti e movimenti rispetto al 2019». Confturismo Confcommercio stima che l'indice di fiducia dei viaggiatori italiani abbia recuperato a maggio 12 punti in un mese, toccando quota 69, praticamente lo stesso livello di due anni fa. Gli italiani tornano dunque a viaggiare: il 41% degli intervistati - quasi 10 milioni e mezzo in rapporto alla popolazione dei vacanzieri estivi abituali - ha già prenotato o sta finalizzando la prenotazione in queste ore, mentre scende di 4 punti - dal 25% al 21% - la quota di coloro che restano scettici.

L'86% resterà in Italia, il 14% andrà oltre confine. Il problema è però la concentrazione dei flussi: oltre a scegliere in prevalenza solo il mare, il 46% degli italiani sceglie agosto per la vacanza principale, una percentuale che sale al 64% se si aggiunge l'ultima quindicina di luglio. Un 9% sceglie giugno, mentre restano stabili al 14% la prima quindicina di luglio e settembre. Per questo Luca Patanè, presidente di Confturismo, propone di «incentivare ancora di più quelli che possono programmare una vacanza in questi mesi», usando strumenti «come il tax credit vacanze».