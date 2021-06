Turismo, Confindustria alberghi: fatturato -71% nel I trimestre 2021

Il settore alberghiero ha registrato nel primo trimestre 2021 ha registrato un calo del -70,8% rispetto allo stesso periodo 2020, secondo i recenti dati diffusi da Istat sull'indice del fatturato dei servizi. Si tratta - segnala Confindustria Alberghi - del peggior andamento tra i servizi analizzati, dopo quello delle agenzie di viaggio e dei tour operator, un dato che dimostra, ancora una volta, la situazione di estrema gravità in cui versa il mondo alberghiero. «Il settore è stato colpito drammaticamente dalla crisi Covid-19 ed è a rischio anche nell'immediato futuro se non interviene un sistema di aiuti mirati» rimarcano gli albergatori.

APPROFONDIMENTI TREVISO PAY L'idea di due giovani: ecco il portale per il turismo veneto IL VERTICE Ristoranti, verso via libera a tavolate all'aperto e posti... IL PUNTO Zaia: «Vaccini: assalto dei ragazzi, 284.000 prenotazioni in...

L'idea di due giovani: ecco il portale per il turismo veneto

«Aziende che hanno subìto perdite così importanti hanno bisogno di interventi robusti nella fase emergenziale ed un accompagnamento per ricostruire un adeguato equilibrio economico che permetta di ripagare l'extra debito senza rinunciare a quegli investimenti indispensabili a costruire e mantenere la competitività dell'offerta turistica e del Paese» dichiara Maria Carmela Colaiacovo, vice presidente di Associazione Italiana Confindustria Alberghi. «Abbiamo davanti mesi certamente migliori di quelli che abbiamo vissuto, ma ancora fortemente a rischio per le imprese. È necessario lavorare per potenziare gli interventi di tipo emergenziale che ad oggi non sono adeguati alle perdite subite dal settore alberghiero e lavorare da subito ad interventi di supporto nei prossimi anni per accrescere la capacità competitiva del settore, in primis il Superbonus, o comunque un intervento a sostegno degli investimenti in ristrutturazione e riqualificazione e garanzie a 15/20 anni per sostenere il debito nel medio lungo periodo» conclude la vice presidente.