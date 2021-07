Turismo, arriva il vademecum per il Green Pass: ecco come scaricarlo correttamente

Via alle vacanze, ma con il Green Pass. Oltre due terzi degli italiani trascorrerà le proprie vacanze nel Belpaese per lo più per brevi periodi ma di questi solo il 36,7% dei cittadini si concederanno una vacanza di almeno 5 giorni, all'insegna del relax e della riscoperta delle bellezze del nostro Paese. Secondo le stime dell'Osservatorio Nazionale Federconsumatori rispetto al 2020, nel secondo anno segnato dall'emergenza epidemiologica, si registra una ripresa delle prenotazioni, con picchi del +21%. Un numero ancora limitato, tornerà invece a travalicare i confini nazionali. Ed in vista delle vacanze Federconsumatori invita a munirsi di green pass e indica il vademecum per scaricarlo correttamente.

Ecco i passaggi principali: il certificato può essere scaricato in formato digitale o cartaceo, attraverso un link del governo che il cittadino riceve via sms, l'app Immuni o anche attraverso la app IO. Per ottenere il certificato verde ci si può rivolgere anche ai medici di medicina generale, pediatri di libera scelta o farmacie. Sarà presto disponibile anche sul fascicolo elettronico regionale. Entrambe le versioni (digitale e cartacea) disporranno di un QR-code contenente le informazioni essenziali e di una firma digitale per garantire l'autenticità del certificato. Attualmente tutta l'Italia si trova in zona bianca, quindi il certificato non è necessario per lo spostamento tra regioni in vista delle imminenti vacanze estive, tuttavia nulla esclude che in futuro non possano essere ripristinate restrizioni che ne rendano necessario l'impiego.