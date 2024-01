Tumore di 50 chili asportato a Bari ad una donna di 66 anni. «Sarcoma retroperitoneale molto raro»

L'équipe di Chirurgia Generale ad indirizzo Oncologico dell'Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari guidata dal Dottor Aurelio Costa si è occupata di un “raro caso di Chirurgia Oncologica":L'asportazione completa di un liposarcoma ad origine dal retroperitoneo, in blocco con rene,colon,pancreas,diaframma ed annessi uterini, che aveva generato una voluminosa massa addominale di oltre 50 chilogrammi.

Le parole del Direttore Generale dell'Ospedale

Il Direttore Generale dell'Ospedale ha spiegato l'intervento che hanno dovuto affrontare il Dottor Aurelio Costa con la sua équipe e della delicatezza con la quale lo hanno dovuto gestire: «Si tratta di un raro caso di chirurgia oncologica, che richiede un'elevata esperienza nella gestione clinico-chirurgica, per l'estensione della massa tumorale che occupava completamente l'addome infiltrando il rene sinistro, il colon sinistro il pancreas sinistro, gli annessi uterini e parzialmente il diaframma.

Le parole del Dottor Costa

Il Dottor Aurelio Costa ha spiegato la situazione nella quale si trova la donna: «La paziente, una donna di 66 anni, da circa un anno, aveva notato un aumento di volume dell'addome associato a disappetenza e conseguente dimagrimento, la comparsa di disturbi del transito intestinale e costante anemizzazione con la perdita progressiva della capacità deambulatoria per l'azione di ingombro esercitata dalla massa. Le precarie condizioni cliniche iniziali e la complessità dell'atto chirurgico non hanno influito in alcun modo su un decorso post operatorio che si è rivelato regolare e senza complicazioni con dimissione della paziente, due settimane dopo l'intervento, in condizioni generali estremamente migliorate con recupero completo della propria autonomia funzionale motoria e digestiva»

«I sarcomi retroperitoneali sono tumori rari e costituiscono circa il 10-15% dei sarcomi dei tessuti molli, vale a dire solamente l'1% di tutti i tumori. Spesso si tratta di voluminose lesioni, in media di 10 cm di dimensione, ma che possono raggiungere ragguardevoli estensioni, come nella nostra esperienza descritta, fino anche ad occupare l'intero addome. Il trattamento chirurgico di asportazione completa rappresenta il trattamento standard, e nei sarcomi del retroperitoneo in particolar modo la qualità della chirurgia iniziale è correlata con la sopravvivenza nel lungo termine. Per la particolare sede anatomica di origine, spesso è tecnicamente complesso ottenere una resezione chirurgica con ampi margini di sicurezza per tale ragione è necessario associare, all'asportazione della massa, tutte le strutture anatomiche coinvolte dalla neoplasia allo scopo di garantire l'asportazione radicale della neoplasia».