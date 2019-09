Terremoto in Versilia, magnitudo 2.9 ed epicentro a Camaiore: gente in strada

Paura in Versilia per una scossa di terremoto avvertita distintamente in tutta l'area, da Camaiore a Viareggio a Forte dei Marmi e fino nel Pisano. Secondo strumenti dell'Ingv la scossa è stata registrata con magnitudo di 2.9, profondità di 5 km, ed epicentro a un chilometro a ovest di Camaiore (Lucca) alle ore 18.12.



Al Comune di Camaiore non risultano danni causati dalla scossa. Il sisma ha comunque spaventato la popolazione e molte persone sono scese in strada. Il Comune di Camaiore ha convocato una riunione della protezione civile locale per fare il punto della situazione. Attenzione anche a Viareggio e negli altri centri della Versilia dove almeno per ora non sono segnalati danni.

