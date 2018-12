Terremoto, nuova scossa sull'Etna avvertita anche a Catania e Giarre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancora paura sull' Etna dove una nuova scossa diè stata avvertita nei paesi alle pendici del vulcano ed anche sulla costa, a. L'istituto nazinale di vulcanologia ha rilevato per il sisma, alle 19.30, una magnitudo di 3.4 a profondità di soli due chilometri. Il terremoto è stato avvertito chiaramente dalla popolazione duramente provata da giorni dallo sciame in corso. I comuni più vicini all'epicentro sono Ragalna e Zafferana Etnea. Per ora non sono segnalati danni a persone o cose.