Tempesta Pierrick, in arrivo gli effetti: ondata di freddo e temporali. Dove e quando, le previsioni meteo

Gli effetti della tempesta Pierrick stanno per arrivare in Italia. Mentre in Francia è già scattata l'allerta meteo per vento a 130 km/h e temporali. Météo France ha messo il Finistère in allerta arancione (livello 3 su 4) a causa dei venti da fine giornata fino a mezzanotte.

Maltempo, oggi (lunedì 8 aprile) ultimo giorno di caldo: da domani temporali e temperature più basse. Ecco dove

Dove e quando arriverà

Mentre la tempesta Kathleen si sposta sul Mar di Norvegia, il nuovo ciclone si avvicina rapidamente alla Bretagna e alla Cornovaglia, dove porterà venti di tempesta fino a 150km/h. Questo vortice, come specificato da 3bmeteo, non riguarderà direttamente l'Italia. Ma l'aria più fredda che lo alimenta riuscirà in parte a entrare anche nel Mediterraneo. Quando arriverà? Tra martedì e mercoledì . Porterà piogge e temporali soprattutto al Centro ed al Nord.

L'ondata di freddo

Pierrick sarà accompagnata anche da una diminuzione delle temperature, localmente anche nell'ordine dei 7/8°C in meno rispetto a questi giorni. Dunque oggi lunedì 8 aprile sarà l'ultima giornata in compagnia dell'anticiclone africano, con i massimi che si sposteranno gradualmente verso est. Ma vediamo un dettaglio per i prossimi giorni.

Le previsioni

Nella giornata di martedì si assisterà ad un progressivo peggioramento del tempo sulle regioni settentrionali. Rovesci e temporali saranno possibili fin dal mattino tra Piemonte e Liguria poi dal pomeriggio sarà coinvolta anche la Lombardia e verso sera anche Veneto soprattutto orientale e Trentino. I fenomeni potranno essere forti e a carattere di nubifragio con possibili grandinate. Sul resto della Penisola ancora poche novità ma con un aumento delle nubi sulla Toscana e sulla Sardegna e tendenza entro sera a qualche piovasco o temporale. Le temperature saranno in diminuzione al Nord e su parte del Centro, stabili o in lieve calo al Sud. Venti tesi meridionali in rinforzo da ovest verso sera sui bacini centro settentrionali. Mari da mossi fino a molto mossi i bacini di Ponente.

Nella giornata di mercoledì sarà ancora in azione un minimo di bassa pressione centrato sul Tirreno centro settentrionale ma in movimento in giornata verso la Sardegna. Saranno ancora coinvolte in spiccate condizioni di instabilità le regioni settentrionali con rovesci e temporali che localmente potranno essere intensi. Piovaschi e locali temporali saranno possibili anche al Centro ma in misura più contenuta. Pochi disturbi al Sud eccetto dei rovesci sulla Sardegna e qualche addensamento nuvoloso più compatto sull'area tirrenica. Le temperature saranno in ulteriore calo. La ventilazione risulterà anche forte a rotazione ciclonica attorno al minimo. Mari molto mossi, agitati i bacini settentrionali e centrali di ponente.

Good morning everyone,



🔶The met office have updated the yellow weather warning times for wind from today at 4pm until Tuesday at 6am 🔶



Today's low pressure system, that is going to bring us strong winds and further rain later this evening, has been named Storm Pierrick by… pic.twitter.com/WFIs0Tprpf — Kernow Weather Team (@KWTWeather) April 8, 2024

Tra giovedì e venerdì l'allontanamento del minimo verso l'Algeria favorirà un rapido ripristino di condizioni stabili e soleggiate. Giovedì avremo solo qualche disturbo nuvoloso senza fenomeni significativi, al più potrebbe svilupparsi qualche isolato piovasco pomeridiano sulle zone interne appenniniche, mentre venerdì e probabilmente anche nel weekend avremo sole quasi incontrastato. Le temperature tenderanno a risalire leggermente al Centro-Nord mentre resteranno stazionarie al Sud. Le massime potranno essere ancora diffusamente sopra media.