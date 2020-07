Camici Lombardia, sui social spopola l'hashtag #Tana_per_Fontana

Attilio Fontana nel mirino dei social. Mentre sono in corso le indagini della procura di Milano sul conto in svizzera e sulla storia dei camici appaltati al cognato e mai consegnati, il governatore leghista della regione Lombardia è stato oggetto di una campagna social partita con l'hashtag #Tana_per_Fontana.

C'è chi fa ironia, raffigurando il governatore lombardo nei panni delle tre scimmiette del "non vedo, non sento e non parlo", e chi invece si dice indignato della vicenda. Sono oltre 10mila i tweet pubblicati con questo hashtag e in continuo aumento.

In molti invocano le sue dimissioni, e alcuni lo paragonano persino a chi rideva durante il terremoto all'Aquila: "In tempo di pandemia trafficava col cognato e sul conto in Svizzera". Tempi duri per l'ex sindaco di Varese. Intanto la procura continua a indagare.

Professione avvocato... #Fontana che fa un bonifico di 250.000 mila euro da un conto svizzero e nn conosce la legge sull'antiriciclaggio...

Basta aggiungere altro sulla totale incapacità di questo uomo...#Primaibonifici#FontanaDimettiti#fontanaindagato#TANA_per_FONTANA pic.twitter.com/txHnqJKrBM — Gianluca (@APagliaccis) July 29, 2020

