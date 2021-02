Sci, impianti aperti contro lo stop del governo: il caso in alta Ossola, Piemonte

Dopo i ristoratori liguri tocca agli operatori dello sci: il governo chiude? E loro aprono lo stesso. Accade a Piana di Vigezzo, 1.720 metri nel Comune di Craveggia (provincia di Verbano-Cusio-Ossola, in Piemonte), nell'omonima valle Vigezzo, in alta Ossola. Qua, nonostante lo stop in zona Cesarini arrivato dal governo, gli impianti funzionano regolarmente.

Di fronte alla decisione del ministro Speranza, i gestori della stazione sciistica hanno scelto la disobbedienza: «Ancora venerdì la Regione ci aveva assicurato l'apertura e noi abbiamo predisposto tutto, in sicurezza, per riaprire. E così lo abbiamo fatto», dice Luca Mantovani, uno dei titolari della società che gestisce gli impianti nella valle piemontese a ridosso del Canton Ticino.

E se per il momento non si hanno notizie di altre località sciistiche che hanno deciso di ignorare il divieto, di certo tutte sono unite in una dura critica al governo, per aver comunicato lo stop a poche ore dalla prevista apertura. Piste preparate, skipass prenotati e ora da rimborsare, ristoratori che avevano fatto scorte, albergatori pronti ad accogliere gli ospiti, famiglie con le ferie già prese e le valige pronte per la partenza.

