Salvini sente Vannacci, poi la difesa sui social: «Va giudicato per il suo lavoro. Leggerò il libro, facile estrapolare frasi»

«Oggi c’è stata una telefonata, molto cordiale, tra Matteo Salvini e il generale Roberto Vannacci». Così riferiscono fonti della Lega. Ancora oggi, lo stesso leader del Carroccio ha dichiarato che Roberto Vannacci «deve essere giudicato per quello che fa in servizio. Se poi scrive qualcosa che non ha niente a che fare con i segreti di stato o il suo lavoro penso che ha tutto il dovere e diritto di farlo». Matteo Salvini si schiera con il generale al centro delle polemiche per il suo libro "Il mondo al contrario" e alcuni passaggi in esso contenuto. Per il leader del Carroccio «Il generale Vannacci è stato additato come un pericolo. Io mi comprerò questo libro, perché prima di commentare e giudicare è giusto leggere», perché «è facile estrapolare qualche frase, lo leggerò tutto. La condanna al rogo come Giordano Bruno non mi sembra ragionevole».

Salvini ha aggiunto di aver comprato, al liceo, per curiosità, anche il manuale del guerrigliero di Che Guevara e «mi rifiuto di pensare che in Italia ci sia un Grande fratello che dice questo lo puoi leggere e questo no».

Il vicepremier ha poi affermato ancora che Vannacci «ha fatto missioni in Somalia, Iraq Afghanistan, e ha difeso patria, bandiera, i suoi uomini, e fece denunce sull'uranio impoverito che tanto male ha fatto ai militari italiani».

Le polemiche

Già nei giorni scorsi il generale era stato difeso da molti esponenti di Fratelli d'Italia. Tra i primi Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione del partito («Non spetta al Pd decidere cosa si può scrivere o non scrivere nei libri. In una democrazia liberale non è compito della politica vagliare la correttezza morale dei contenuti degli scritti»). Con lui anche il sottosegretario ai Beni Culturali Vittorio Sgarbi: «Ogni posizione e ogni libertà garantita dalla Costituzione non può essere censurata. Il pensiero progressista non può autoritariamente mortificare e spegnere il pensiero conservatore. Dopo il trattamento subito il generale Vannacci potrà ancora scrivere e parlare o dovrà essere umiliato dalla dittatura della minoranza attraverso l'autorità dello Stato? Questo è regime». Mentre il ministro della Difesa Guido Crosetto aveva preso le distanze da Vannacci e dalle sue tesi. In un intervento successivo aveva poi affermato «di essere diverso, e molto, da chi mi attacca da una parte e dall'altra». Sugli scudi invece le opposizioni, che hanno chiesto provvedimenti disciplinari. Lo stesso generale ha rifiutato la proposta di candidarsi al colleggio delle suppletive di Monza, per il Senato, con Forza Nuova, dichiarando di voler continuare a fare il militare.

