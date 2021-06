Salvini: «De Luca impone mascherine, lo segnalerò a Draghi»

Matteo Salvini se la prende il presidente della Campania Vincenzo De Luca. Il tema? Le mascherine: «De Luca impone mascherine, lo segnalerò a Draghi» E poi, «In Campania divieti inspiegabili e ideologia, gente non merita». «Mentre l'Italia finalmente da lunedì si libera dalle mascherine all'aperto, in Campania il signor De Luca vuole continuare a imporle a tutti, unico nel Paese, insieme ad altri assurdi divieti - dice il leader della Lega -. Da una parte ci sono la libertà, il buonsenso, il diritto al lavoro e a una prudente normalità, dall'altra ci sono inspiegabili divieti e ideologia. I campani non si meritano questo, lo segnalerò già oggi al presidente Draghi».

Salvini, De Luca e le mascherine