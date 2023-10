I sacerdoti sposati lanciano un appello al Sinodo: «Occupatevi anche di noi»

Il Papa ha stabilito il blackout informativo sul Sinodo (invitando i giornalisti a scrivere per i prossimi 30 giorni solo sul valore del silenzio) tuttavia dall'esterno si fanno sentire altre voci, come quella dell'associazione dei preti sposati che chiede ai cardinali e ai vescovi riuniti di difendere uno dei tanti temi scottanti che dovrebbero essere affrontati nelle prossime settimane, il nodo dei sacerdoti sposati.

Il Papa ai lavori del Sinodo: Qui dentro ascoltatevi, parlate liberamente tra voi, ma fuori bocche cucite

«Vogliamo lanciare un appello e chiedere di farci riammettere alla vita della Chiesa, potremmo dare un grosso contributo in un momento in cui c'è una grossa carenza di vocazioni» sottolinea don Giuseppe Serrone a capo di un movimento che raccoglie sacerdoti ridotti allo stato laicale perchè nel frattempo hanno preso moglie.

Don Serrone ricorda che la loro posizione è diversa rispetto a quella dei 'viri probatì -oggetto di dibattito al precedente Sinodo sull'Amazzonia - tuttavia, allAdnkronos osserva: «Siamo un potenziale di evangelizzazione sprecato. La diminuzione statistica di preti, sempre più evidente, costringe ad una riforma canonistica legale. Ci aspettiamo l'avvio di un processo, quanto meno un segnale di apertura, consapevoli che la strada è lunga».

«I sacerdoti- osserva don Serrone che è sposato con Albana da 23 anni e con la quale vive a Reggio Emilia - rimangono tali per sempre, tuttavia non siamo autorizzati ad amministrare alcun sacramento. Tra di noi ci sono bravissimi teologi, sacerdoti preparati: potrebbero dare un grosso contributo. Non siamo più in fase di rivendicazione considerato anche il momento storico nel quale viviamo, con i conflitti in tante parti del mondo. Ma le speranze che per noi si possa aprire uno spiraglio sono tante. Potremmo dare una grossa mano alla Chiesa»