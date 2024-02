Ponte sullo stretto, l'ad della società: «Lavori avviati entro l'estate». Salvini: i sindacati dicono no a 120mila buste paga

Ponte sullo stretto, a che punto siamo? Si punta «al massimo del risultato e il massimo che si può fare è arrivare entro giugno al Cipes e avviare i lavori in estate». Lo ha detto Pietro Ciucci, ad della società stretto di Messina, a margine della scuola politica della Lega. «Stiamo trasmettendo la documentazione appena approvata, il 15 febbraio, dal cda ai ministeri competenti per la conferenza dEi servizi e per le valutazioni di impatto ambientale».

Il ponte sullo Stretto «è un'opera pubblica indagata ancora prima di cominciare. La Cgil dice no a a un'opera pubblica che creerà 120mila buste paga nei prossimi anni. Meglio dire di no, che magari qualche operaio non mi rinnova la tessera della Cgil, dice Landini». Lo dice Matteo Salvini nel suo intervento alla scuola di partito della Lega. «Penso al dibattito che c'è sulle forze ordine - prosegue Salvini -. È giusto analizzare se si è fatto tutto quello che si doveva» o «se qualcuno ha ecceduto, sono donne e uomini non sono robot, ma è inaccettabile che» tutti coloro «che garantiscono sicurezza e democrazia» vengano «tirati in ballo nella contesa politica. Giù le mani dalle nostre forze dell'ordine».