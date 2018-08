Autostrade: ambulanze non pagheranno il pedaggio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le ambulanze non pagheranno il pedaggio sulle Autostrade.«Sulla base della sollecitazione pubblica del Sottosegretario Rixi, e per favorire lo svolgimento delle preziose attività di soccorso, Autostrade per l'Italia annuncia che le ambulanze non pagheranno più il pedaggio sulla propria rete. La decisione ha effetto immediato». Lo si legge in una nota di Autostrade.«Mi aspetto che già da oggi Autostrade sospenda il pagamento dei pedaggi. Fossi stato il dirigente l'avrei deciso già un minuto dopo la tragedia», ha detto oggi il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, a margine della visita ai feriti all'ospedale San Martino, a Genova.