Orsa Amarena uccisa, ricerche continue dei cuccioli. «Trappole con i polli». E nella zona è boom di curiosi

SAN BENEDETTO DEI MARSI – Continuano le ricerche degli orsetti orfani di mamma orsa Amarena, uccisa con un colpo di fucile, nel Comune di San Benedetto dei Marsi.

«Data la giovane età dei cuccioli- spiega il direttore del Pnalm Luciano Sammarone- si è deciso di utilizzare delle trappole con all'interno polli e batuffoli sporchi del sangue della povera mamma, i medesimi che si trovavano nella casa dell'uomo che ha sparato a Amarena. Per ora, purtroppo, non hanno dato esito». Ora si tenta con l'uso delle reti. «Questa tecnica- continua Sammarone- però prevede che si riesca ad essere molto vicini agli orsetti». La cattura è oltremodo difficile. Si parla due orsi che non è possibile catturare coi metodi tradizionali (laccio di Aldrich, trappola a tubo o teleanestesia) «non li si può prendere come se fossero due cuccioli di cane o di gatto», spiega il Direttore del Parco. E dunque, è necessario procedere alla loro cattura riducendo al massimo lo stress, per poi poter capire le condizioni di salute generale e decidere il dà farsi. «Stiamo operando secondo i protocolli operativi approvati dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, previo parere di Ispra- conclude Sammarone- con cui siamo in continuo raccordo, ed abbiamo anche contattato tecnici internazionali, esperti di recupero di cuccioli orfani, con i quali negli anni passati ci siamo confrontati. È sicuramente una corsa contro il tempo e per questo è facile immaginare lo stato d’animo con il quale tutti i guardiaparco, i biologi, i veterinari, i carabinieri e i carabinieri forestali stanno lavorando».

I piccoli di orso, hanno un’età compresa tra i cinque e sei mesi. Secondo il Parco, non sono in grado di provvedere da soli al loro nutrimento anche se mamma Amarena ha insegnato loro i luoghi dove reperire risorse antropiche facili. Tuttavia potrebbero essere preda per la fauna selvatica, visto che non sono ancora capaci di difendersi.