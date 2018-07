Per ogni ferita che io possa averti causato, ne ho causata una uguale a me stesso. Un post condiviso da Niccolò Bettarini (@mr_bettarini) in data: Dic 9, 2017 at 7:45 PST





«A quel punto una guardia giurata, estranea al personale della discoteca, che si trovava in automobile nella zona - spiegano gli agenti - vedendo un nutrito gruppo di persone e tra questi un uomo con un grosso coltello tra le mani ha richiesto l'intervento degli agenti delle volanti. I poliziotti, al loro arrivo, hanno notato «la presenza di diversi giovani che stavano soccorrendo un ragazzo di 19 anni, ferito all'addome e alle braccia, riverso al suolo. Gli agenti di poliziahanno fatto intervenire i soccorsi che hanno trasportare la giovane vittima in codice rosso in ospedale».



Gli agenti avrebbero poi fermato nella serata successiva quattro uomini per l'accoltellamento di Bettarini che attendono l'udienza di convalida del fermo».



accoltellato fuori dalla discoteca Old fashion di Milano: ecco com'è andata la notte in cui il figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini è rimasto ferito.Dalla prima attività di indagine della polizia sembra che all'interno della discoteca un amico di Bettarini sia stato avvicinato da alcuni giovani: uno di loro lo avrebbe colpito con degli schiaffi. A quel punto un addetto alla sicurezza della discoteca sarebbe intervenuto, limitandosi a rivolgersi all'aggressore in albanese senza richiedere alcun intervento alle forze dell'ordine. La lite è poi proseguita all'esterno, nell'immediata adiacenza dell'ingresso del locale, e inizialmente è stato coinvolto solo il ragazzo schiaffeggiato all'interno della discoteca. In suo soccorso però sono arrivati alcuni suoi amici, tra cui Bettarini.