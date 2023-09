Ubaldo Manuali, il netturbino accusato di stupro, la figlia: «Non lo avrebbe mai fatto, tante donne sono malate a lui non gli mancavano»

La figlia di Ubaldo Manuali - il netturbino di 59 anni attualmente nel carcere di Regina Coeli di Roma con l'accusa di violenza sessuale plurima e diffusione illecita di immagini a contenuto sessuale - ha rilasciato un'intervista al programma Mattino 5 su Canale 5 nella quale ha affermato più volte l'innocenza del padre: «Non aveva bisogna di fare queste cose, a lui le donne non sono mai mancate».

Ubaldo Manuali, le chat del netturbino accusato di stupro con una delle vittime: «Eri così carica, dicevi che era tanto che non lo facevi»

La figlia del netturbino: «Non lo avrebbe mai fatto»

Con voce camuffata, la ragazza ha proseguito: «Papà è stato accusato di aver drogato queste donne, ma mio padre non avrebbe mai fatto una cosa del genere ripeto non avrebbe avuto bisogno di farlo.

Con chiunque lui sia andato a letto sono sempre state consenzienti. Sempre, sempre. Per fare una cosa del genere - ha aggiunto - non so chi devi essere Io vi posso assicurare che non è così».

L'accuse alle donne che hanno denunciato

Poi, parlando delle donne che hanno denunciato le violenze, ha affermato: «Purtroppo viviamo in una generazione in cui la donna subisce tanti abusi e ci sono anche tante donne che purtroppo sono malate».

«Ovviamente è normale che ascoltare ora le mie parole adesso uno dice ‘vabbè è la figlia e giustamente deve cercare di difenderlo’. Ma - ha chiarito - anche io sono una donna e sono scioccata per questo, perché comunque mio padre adesso sta veramente dappertutto e io sono sconvolta però io so chi è realmente mio padre e basta questo non ha bisogno assolutamente di fare queste cose».

Infine il commento sul rapporto tra i genitori: «Anche per questo si è separato da mia madre perché è sempre stato un uomo che è sempre piaciuto».