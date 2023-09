Ubaldo Manuali, chi è il netturbino accusato di stupro a Roma: le citazioni di Keanu Reeves il look ispirato a il Corvo

Violenza sessuale e diffusione illecita di foto e video porno scattate a loro insaputa alle donne che conosceva in chat e incontrava poi a casa sua: sono le accuse choc nei confronti di Ubaldo Manuali, il netturbino di Riano accusato di aver adescato donne sui social per poi stuprarle.

Dai suoi profili social emerge la controversa personalità di Ubaldo, tra frasi ad effetto e citazioni del Corvo e di Keanu Reeves: proprio a quest'ultimo era probabilmente ispirato il suo look trasandato, con capelli lunghi e barba lunga, come racconta oggi il Corriere della Sera.

Ma non solo messaggi e frasi criptiche: sul suo profilo Facebook spunta anche una foto con Papa Francesco, a testimoniare la sua fede cristiana confermata anche dalla croce che portava al collo, seppur in contrasto con i reati di cui è accusato.

Netturbino drogava, stuprava e filmava ragazze, il racconto di una vittima: «L'ho scoperto dai video, non ricordavo nulla»

I sei profili sui social

Di profili sui social ne aveva almeno sei tra Facebook e Instagram: tante le foto in posa, in palestra, in spiaggia o al pianoforte, e il sospetto che a fronte dei sei profili aperti ce ne siano anche altri privati, che avrebbe usato per adescare le sue vittime. Sono infatti almeno tre le donne che - secondo le accuse - sarebbero state drogate con il Lormetazepalm e poi violentate. «Siamo diventati amici su Facebook, ci siamo visti, abbiamo preso uno spritz e poi non ricordo più nulla», ha detto una delle tre. Un'altra ha invece raccontato di essersi risvegliata a casa sua, il giorno dopo, insieme a lui. «Ero confusa, non sapevo cosa fosse successo». Attualmente Ubaldo Manuali è ai domiciliari.