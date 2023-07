Mutui a tasso variabile, Salvini: «Lavoriamo con le banche perché allunghino le rate»

Scadenze più lunghe per i mutui a tasso variabile. É quanto propone il vicepremier Matteo Salvini per tamponare la crisi delle famiglie dovuta al rialzo dei tassi da parte della Bce.

La stessa premier Giorgia Meloni ha detto solo pochi giorni fa a Bruxelles che i mutui sono un tema sensibile per il governo. «Bisogna fare di più», ha detto.

Mutui variabili, lavorare per allungare rate e scadenze

«Noi stiamo lavorando con le banche per allungare le scadenze di chi ha un mutuo a tasso variabile, che per colpa delle scelte della Bce sta aumentando come rata incredibilmente. Mi piacerebbe che le banche italiane allungassero per famiglie e imprese i tempi di pagamento e quindi la rata rimanesse uguale», ha detto Salvini, in occasione di un'intervista a Radio Anch'io su Radio1, parlando delle rate dei mutui dopo l'aumento dei tassi della Bce.

Cambiare il mutuo da tasso variabile a tasso fisso

Il governo Meloni è già intervenuto per permettere alle famiglie di convertire il mutuo a tasso variabile in un mutuo a tasso fisso bloccando così l'aumento delle rate. E non è escluso un nuovo intervento legislativo in questa direzione. Il vice-capogruppo di FdI alla Camera Alfredo Antoniozzi conferma questo intendimento. «Interverremo su famiglie e imprese per allungare le rate contratte a tasso variabile e per la reversibilità in fisso - ha detto -. Peraltro c'è un fondo di garanzia già aperto per l'isee fino a 35mila euro». «La speranza - prosegue - è che la Bce fermi il rialzo dei tassi di interesse capendo che in questo modo si rischia seriamente di compromettere l'inflazione che si vuole combattere.

Perché le rate aumentano

A causa del rialzo dei tassi le rate dei mutui a tasso variabile si sono sensibilmente alzate negli ultimi mesi. Aumentare il costo del denaro è un provvedimento deciso dalla Banca centrale europea per combattere l'inflazione. Ma è anche una mossa che rischia di strozzare l'economia e le famiglie che hanno contratto un mutuo a tasso variabile. Al contrario del tasso fisso, infatti, il variabile cambia, si alza, seguendo i rialzi dettati dalla Bce.

Nuove sfide / La partita che Bankitalia dovrà giocare in Europa

È una politica monetaria criticata dal governo.

Mutui a tasso variabile, esplodono le rate

Quando la Bce decide di aumentare i tassi, le rate mensili del mutuo variabile aumentano di pari passo. Secondo le simulazioni di Facile.it l’aumento dei tassi si è tradotto, per un mutuo medio, a un aumento di circa 275 euro rispetto a gennaio 2022 (+60%). Un aggravio che pesa sul bilancio domestico di una famiglia. Eppure la corsa dei tassi potrebbe non essere finita.

Gli esperti prevedono che l’Euribor a 3 mesi raggiungerà il suo picco a settembre 2023 e il tasso del mutuo medio preso in esame sfiorerebbe il 5,10%, con una rata di circa 743 euro (+285 euro rispetto a quella iniziale).