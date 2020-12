Torino, positivo al Covid dona fegato a un paziente positivo (che sta guarendo): è il primo caso al mondo

Una (bella) storia che arriva da Torino. Positivo al Covid ha donato il fegato a un paziente anche lui positivo che ora sta bene e sta guarendo anche dal coronavirus. L'intervento è stato eseguito alll'ospedale Molinette di Torino dall'équipe del professor Renato Romagnoli. È il primo caso al mondo. L'intervento chirurgico, effettuato nella notte tra il 10 e 11 dicembre scorso, è durato 9 ore al termine del quale il paziente è stato ricoverato presso la Rianimazione Covid 1 e già 24 ore estubato.

APPROFONDIMENTI LA CIRCOLARE Covid, no antibiotici e attenzione al cortisone: ecco le indicazioni... ROMA Covid Roma, guarisce dal virus ma dopo un mese è di nuovo... LA STORIA Covid, trapianto di fegato da un donatore a paziente positiva affetta... ANCONA Covid ad Ancona, gravi due bambine di 3 e 7 anni: la più... BARI Bari, a 12 anni cade nel parco: emorragia cerebrale. Poi scopre di... ROMA Covid Roma, il caso dei tamponi spariti: «Le Asl smarriscono i...

Covid, marcatore di danno al cuore rivela rischio di mortalità: pericolo se rimane alto dopo 3 giorni di ricovero

La ricerca del virus sulle secrezioni bronchiali è risultata ancora positiva in 1° e 3° giornata post-operatoria, mentre il tampone nasofaringeo si è negativizzato, a testimoniare lo stato di infezione in via di risoluzione. La funzione respiratoria e gli esami radiologici polmonari sono attualmente nella norma, ed il paziente verrà a breve trasferito presso l'Area Semintensiva Chirurgica del Centro Trapianto Fegato.

Silvana stroncata dal Covid, il figlio accusa: «Il medico non ha voluto visitarla per paura del contagio»

Ultimo aggiornamento: 13:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA