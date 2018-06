Migranti, Salvini: «La Ue cambi le regole o diciamo no» Video

Matteo Salvini torna a parlare ad Agorà. Nella trasmissione di Rai 3 il ministro dell'Interno affronta diversi temi: dai migranti alla legge Fornero.

«Conte andrà a Bruxelles - afferma - O c'è una proposta utile, anche per difendere i rifugiati, o cambiano queste regole, o diciamo no. Ha totale sostegno mio e del governo per discutere qualcosa di utile alla nostra sicurezza. L'Europa dice vi aiuteremo tra uno o due anni, intanto tenetevi quelli che arrivano e ve ne mandiamo anche altri. Ma a noi serve un aiuto adesso».

«Salvini è diventato l'uomo nero - continua il ministro dell'Interno - L'immigrazione fuori controllo porta allo scontro sociale, porta danni, agli immigrati e agli italiani. Farò rispettare le regole, senza regole c'è il caos. Voglio tagliare un pò di soldi a gente che si sta arricchendo su questo business».

E aggiunge:

Se uno sta in un albergo, penso a Bormio in alta Valtellina, è una località di vacanza bellissima, vacanze che molti italiani non si possono permettere da tempo, se uno sta per due anni in un albergo non scappando da nessuna guerra e avendo garantiti colazione, pranzo e cena, telefonino e televisione, secondo lei cosa è se non un pacchia?»







«Penso che la legge debba vigere anche nei campi rom - afferma - Fossero tutti farmacisti, registi e musicisti non ci sarebbe il problema. Ieri ne hanno arrestati 35 a Lamezia Terme, stamattina ne hanno arrestati 28 a Monza e Brianza. Quindi viva i rom registi, musicisti, farmacisti, flautisti e concertisti purtroppo ce ne sono tanti altri che sono dei delinquenti che usano i bimbi per educarli al furto ed alla rapina».



Salvini affronta anche il tema della revisione della Legge Fornero. «La riforma della Legge Fornero ci sarà entro l'anno. Ci sono dei ministri che non hanno ancora gli uffici e quindi aspettiamo che i ministri abbiano gli uffici e poi entro l'anno si comincia a smontare la legge Fornero ripartendo da quota 100». L

