Migranti, torna l'asse Salvini-Di Maio: e Mattarella chiama Conte

ROMA «Il governo non è a rischio. E io non cambio linea, gli italiani sono con me». Matteo Salvini lancia segnali rassicuranti e al tempo stesso muscolari. La minaccia di dimissioni è sempre lì, sul tavolo, come una pistola pronta a sparare. Ma la fase acuta della crisi è alle spalle. Giuseppe Conte e Luigi Di Maio, dopo che mercoledì hanno tentato (inutilmente) di dare seguito alla moral suasion del Quirinale facendo sbarcare i migranti dalla nave Diciotti, decidono una brusca frenata. E di non...