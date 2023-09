Caldo fino a martedì, poi nubifragi e grandinate: ecco dove. Al Centro-Sud ancora l'anticiclone africano

Martedì sarà il giorno del picco del caldo. Una vera e propria estate, con temperature fino a 10 gradi oltre le medie stagionali. Poi però un fronte atlantico collegato a una saccatura in transito sull'Europa centrale riuscirà a fare breccia nell'anticiclone africano portando dei temporali, anche forti sulle regioni settentrionali. Dunque martedì, spiega 3BMeteo - si conferma come la giornata di passaggio che vedrà il culmine del caldo ma anche l'arrivo delle prime piogge con un successivo calo delle temperature. In realtà l'anticiclone africano resterà ancora dominante al Centro-Sud, dove ci saranno solamente dei passaggi nuvolosi e a tratti anche qualche episodio piovoso ma di scarsa importanza con un calo termico che sarà piuttosto contenuto.

Cosa succede martedì tra caldo e i primi temporali

Martedì partirà ancora all'insegna della stabilità e del caldo sulla Penisola ma le nubi tenderanno ad aumentare da ovest ed entro il pomeriggio/sera i primi temporali dovrebbero interessare il Piemonte e la Lombardia e risultare anche intensi sui settori più settentrionali con locali nubifragi e grandinate. Tra il pomeriggio e la sera, secondo 3BMeteo, qualche temporale è atteso anche su Trentino, alto Veneto e Friuli.

Non escluso qualche breve episodio anche sulla costa ligure ma in generale Liguria e basse pianure, soprattutto l'Emilia Romagna non dovrebbero vedere fenomeni. Nulla di fatto sul resto della Penisola con qualche nube che transiterà tra la Sardegna e la Toscana ma non dovrebbe associarsi ad alcun fenomeno. Le temperature saliranno ulteriormente specie sull'Emilia Romagna dove si potranno toccare i 35°C e in generale al Centro Sud con punte fino a 36°C sulla Puglia ma inizieranno scendere al Nordovest.

Nubifragi e grandinate

Mercoledì un secondo e più consistente impulso instabile porterà nuovi temporali sulle regioni settentrionali soprattutto su medio alta Lombardia, Trentino Alto Adige, medio alto Veneto e medio alto Friuli ma con locali sforamenti fino alla bassa pianura piemontese e all'Emilia Romagna entro sera. I fenomeni potrebbero risultare intensi ed essere accompagnati da nubifragi e grandinate. Qualche ammasso irregolare dovrebbe transitare anche sulle regioni centrali e associarsi a qualche sporadica pioggia. Al Sud solo nuvolosità sterile. Le temperature diminuiranno ancora un po' al Nord e in parte anche al Centro ma nel complesso risulteranno ancora sopra media.

Le previsioni di giovedì

Nord

Al nord ovest: Nubi sparse con ampie schiarite in riviera ligure e sulle Alpi centrali, sereno sulle pianure lombardo piemontesi, coperto con pioggia debole sulle Alpi occidentali. Al nord est: coperto con pioggia debole sulle Dolomiti, nubi sparse con ampie schiarite altrove. Centro Sul tirreno: sereno sui litorali, nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sull'adriatico: sereno sui litorali e sul Gran Sasso, nubi sparse con ampie schiarite sulle subappenniniche e sulla dorsale. Sud Sul tirreno: nubi sparse con ampie schiarite sui litorali e sulla dorsale campana, coperto con pioggia debole sulle pianure, nubi sparse con ampie schiarite sulle subappenniniche, sereno sulla dorsale calabra. Sull'adriatico: nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale lucana, nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sulle isole maggiori: sereno sul catanese, nubi sparse con ampie schiarite sul palermitano, coperto con pioggia debole sul cagliaritano, nuvoloso con locali aperture su interne sarde, nubi sparse con ampie schiarite altrove.